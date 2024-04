Polizei Düren

POL-DN: Trunkenheitsfahrt am Samstagmorgen aufgeklärt

Jülich (ots)

Durch eine aufmerksame Nachbarin konnte am Samstagmorgen gegen 09;30 Uhr beobachtet und gemeldet werden, wie ein 60jähriger Jülicher im alkoholisierten Zustand ein Fahrzeug in Bourheim, auf der Straße Zur Fuchskaul, führte. Die informierte Polizei konnte den Fahrer in seinem Wohnhaus ausfindig machen und durch einen Atemalkoholtest eine nicht unerhebliche Alkoholisierung von 1,52 Promille feststellen. Dem Fahrzeugführer wurde eine Blutprobe entnommen und sein Führerschein sichergestellt. Ein Strafverfahren demnach eingeleitet.

Original-Content von: Polizei Düren, übermittelt durch news aktuell