Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Schwerer Verkehrsunfall auf der B 194 bei Grimmen

Grimmen (ots)

Am 21.04.2024 gegen 16:00 Uhr ereignete sich ein schwerer Verkehrsunfall auf der Bundesstraße 194 zwischen Grimmen und Poggendorf im Landkreis Vorpommern-Rügen. Zwei Motorräder befuhren die B 194 in der Ortslage Klevenow in Richtung Poggendorf. Beide überholten hintereinander fahrend einen Pkw. Unmittelbar nach dem Überholvorgang fuhr das hintere Krad auf das vordere auf. Der Fahrer verlor dadurch die Kontrolle, kam von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Straßenbaum. Der Fahrer des auffahrenden Krades und die Sozia des vorausfahrenden Krades erlitten schwere, aber nicht lebensbedrohliche Verletzungen. Sie wurden in die Uni-Klinik Greifswald eingeliefert. Der Fahrer des vorausfahrenden Krades erlitt leichte Verletzungen. Die Beteiligten im Alter von 24 bis 31 Jahren sind deutsche Staatsangehörige aus der Region. Zur Versorgung der Verletzten kamen drei Rettungswagen, ein bodengebundener Notarzt und ein Rettungshubschrauber zum Einsatz. Der entstandene Sachschaden beträgt ca. 12.000 Euro. Die Kräder wurden durch Abschleppunternehmen geborgen. Die B 194 war für ca. eine Stunde voll gesperrt. Im Auftrag Olaf Haase Polizeihauptkommissar Polizeiführer vom Dienst Polizeipräsidium Neubrandenburg

