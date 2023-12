LPI-SHL: Bei Verkehrsunfall überschlagen

Meiningen (ots) - In der Zeit vom 01.12.2023 bis Freitagnachmittag öffneten unbekannte Täter gewaltsam einen verschlossenen Keller in der Straße "Am Haselbusch" in Meiningen. Sie entwendeten Pfandflaschen im Gesamtwert von etwa 60 Euro. Zeugen, die Hinweise zum Sachverhalt geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 03693 591-0 und der Angabe des Aktenzeichens 0334382/2023 bei der Polizeiinspektion ...

