Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Verkehrsunfall unter Einfluss von Alkohol

Usedom (ots)

Am 20.04.2024 ereignete sich gegen 20:55 Uhr ein Verkehrsunfall auf der Kreisstraße 34 in Rankwitz im Landkreis Vorpommern-Greifswald. Eine 72-jährige deutsche Fahrzeugführerin kam mit ihrem Pkw Mercedes zwischen Rankwitz und Quilitz nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Straßenbaum. Sie wurde vor Ort durch Rettungskräfte untersucht, blieb jedoch glücklicherweise unverletzt. Im Rahmen der Unfallaufnahme ergab ein Atemalkoholtest bei ihr einen Wert von 1,64 Promille. Der entstandene Sachschaden am nicht mehr fahrbereiten PKW und an dem Straßenbaum beträgt insgesamt ca. 10.000,00 EUR. Der Pkw wurde durch ein Abschleppunternehmen geborgen. Bei der Fahrzeugführerin wurde im Klinikum eine Blutprobe entnommen. Ihr Führerschein wurde sichergestellt und ein Strafverfahren wegen des Verdachts der Straßenverkehrsgefährdung eingeleitet. Im Auftrag Olaf Haase Polizeihauptkommissar Polizeiführer vom Dienst Polizeipräsidium Neubrandenburg

Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell