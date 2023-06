POL-SN: Ergänzung der Ereigniszeit zur Pressemeldung der PI Schwerin von 12:04 Uhr: "POL-SN: Radfahrer nach Überholvorgang verletzt"

Schwerin (ots) - Am gestrigen Tag brannte in Schwerin-Krebsförden ein Gartenschuppen nieder. Der Brand brach gegen 12.45 Uhr auf einem Grundstück in der Dorfstraße aus. Ersten Erkenntnissen entstand das Feuer durch einen technischen Defekt an einem Akku eines im Schuppen untergestellten Kinderfahrrades. Die Sachschadenshöhe wird auf etwa 8.000 Euro beziffert; Personen kamen nicht zu Schaden. Rückfragen bitte an: ...

