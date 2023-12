Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-STH: Verkehrsunfallflucht

Stadthagen (ots)

(bae)In der Nacht vom 29.12. auf den 30.12.2023 kam es in Stadthagen, Enzer Straße Höhe Haus Nummer 180 zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein 34-jähriger Stadthäger hatte seinen grauen Mercedes ordnungsgemäß am rechten Fahrbahnrand geparkt. Als er am 30.12.gegen 09:30 Uhr zu seinem Pkw kam, musste er feststellen, dass dieser auf der Fahrerseite beschädigt worden war. Vermutlich durch einen Audi, entsprechende Fahrzeugteile wurde vor Ort aufgefunden. Weiterhin konnten Lackspuren an dem beschädigten Mercedes gesichert werden. Die Ermittlungen dauern an. Bei dem Mercedes entstand ein Schaden von ca. 7000 Euro Wer Hinweise zu dem Unfallhergang geben kann, möge sich bitte mit der Polizei in Stadthagen in Verbindung setzten.

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell