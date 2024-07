POL-COE: Senden, Wierling/ Bagger aufgebrochen

Coesfeld (ots) - Unbekannte drangen an der Steverstraße in ein umzäuntes Außengelände einer solidarischen Landwirtschaftsgemeinschaft ein. Zwischen 21 Uhr am Mittwoch (17.07.24) und 7 Uhr am Donnerstag (18.07.24) schnitten die Täter den Maschendrahtzaun durch. Sie entwendeten unter anderem Gemüsepflanzen. Die Polizei in Lüdinghausen bittet unter 02591-7930 um Hinweise. Rückfragen bitte an: Polizei Coesfeld ...

