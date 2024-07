Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Castrop-Rauxel: Rollerfahrerin stürzt bei Gefahrenbremsung - schwer verletzt

Recklinghausen (ots)

Eine 41-jährige Rollerfahrerin aus Castrop-Rauxel war am Sonntagnachmittag (ca. 15:30 Uhr) auf der Wittener Straße in Richtung Datteln unterwegs. In Höhe der Kreuzung Beethovenstraße wartete ein Autofahrer (42 Jahre alt) an einer roten Ampel. Aus noch nicht abschließend geklärter Ursache bemerkte die 41-Jährige das stehende Auto mutmaßlich zu spät. Bei dem Versuch einen Unfall durch eine Gefahrenbremsung zu verhindern, stürzte sie und verletzte sich schwer.

Der Roller rutschte gegen das Auto an der Ampel. Die 41-Jährige wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gefahren. Der Schaden an den Fahrzeugen wird auf 1.200 Euro geschätzt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell