Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Brand im Mehrfamilienhaus

Altenburg (ots)

Altenburg: Am gestrigen Sonntag (04.02.2024) wurde gegen 16:30 Uhr ein Brand in einem Mehrfamilienhaus in der Pappelstraße gemeldet. Vor Ort stellten Einsatzkräfte der Feuerwehr und Polizei fest, dass in einer Wohnung im 5. Obergeschoss Rauch aus einer Wohnung drang. Die Feuerwehr konnte einen Brand in dem Schlafzimmer der Wohnung feststellen und löschen. Diesem schnellen und professionellen Eingreifen der Feuerwehr ist es zu verdanken, dass eine Ausbreitung des Brandes in der Wohnung und im Haus verhindert werden konnte. Alle Bewohner des Hauses blieben unverletzt. Durch den Brand wurde die Wohnung beschädigt und ist derzeit nicht bewohnbar. Die Ermittlungen zur Brandursache hat die Kriminalpolizei übernommen.

