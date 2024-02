Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: PKW brennt vollständig ab

Greiz (ots)

Zeulenroda-Triebes. Am 05.02.2024 gegen 03:15 Uhr geriet ein am Waldstadion in Zeulenroda-Triebes geparkter PKW Opel in Vollbrand. Der PKW stand glücklicher Weise abseits, so dass keine weiteren Sachgegenstände oder Menschenleben gefährdet wurden. Am PKW selber entstand ein Sachschaden eines mittleren 4-stelligen Betrages. Die Polizei ermittelt nun zur Brandursache und sucht hierbei nach Zeugen, die sachdienliche Hinweise zur Brandentstehen geben können. Zeugen werden gebeten, sich unter Nennung der Bezugsnummer 0031453/2024 bei der KPI Gera (Tel. 0365 / 8234-1465) zu melden. <BF>

