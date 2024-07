Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Bottrop/Gladbeck: Aufrufe in sozialen Medien

Recklinghausen (ots)

In den sozialen Medien wird aktuell, unter anderem in Gladbecker und Bottroper Gruppen, das Bild eines Mannes verbreitet, der sich in Gegenwart von Kindern verdächtig verhalten haben soll. Die Meldungen sind durch "Warnhinweise" vor dem Mann ergänzt. Die Mutmaßung: der Mann locke Kinder an und entführe sie.

Die verbreiteten Fotos beziehen sich auf einen Einsatz, den die Polizei am 10.07.2024 in Gladbeck wahrgenommen hat. Die Polizei war vor Ort und hat den Sachverhalt aufgenommen. Bei dem Mann handelt es sich um einen 27-Jährigen ohne festen Wohnsitz. Derzeit gibt es keine Hinweise auf konkrete Straftaten, wie Entführungen. Die Ermittlungen zu dem verdächtigen Verhalten dauern noch an.

Die Polizei warnt vor Selbstjustiz und rät: Rufen Sie die Polizei, wenn sich jemand verdächtig verhält. Fotos anderer Personen zu veröffentlichen, kann strafbar sein. Teilen Sie bitte keine ungeprüften Inhalte nach dem Prinzip eines "Kettenbriefs" in den sozialen Medien.

