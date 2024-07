POL-RE: Marl: Fahndung mit Fotos

Recklinghausen (ots) - Die Polizei bittet nach einem Einbruch in eine Firma auf der Straße "Am Herdicksbach" um Zeugenhinweise. In der Zeit von Donnerstag (17:00 Uhr) auf Freitag (09:00 Uhr) entfernten bislang unbekannte Täter auf nicht abschließend geklärte Weise ein Element eines Stabmattenzaunes und gelangten so auf das Gelände. Im Anschluss warfen sie eine Scheibe ein, um in das Innere des Gebäudes zu gelangen. ...

