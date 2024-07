Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Waltrop: Einbruch in Firma - Polizei bittet um Zeugenhinweise

Recklinghausen (ots)

Die Polizei bittet nach einem Einbruch in eine Firma auf der Straße "Am Herdicksbach" um Zeugenhinweise.

In der Zeit von Donnerstag (17:00 Uhr) auf Freitag (09:00 Uhr) entfernten bislang unbekannte Täter auf nicht abschließend geklärte Weise ein Element eines Stabmattenzaunes und gelangten so auf das Gelände. Im Anschluss warfen sie eine Scheibe ein, um in das Innere des Gebäudes zu gelangen. Nach bisherigen Erkenntnissen entwendeten die Unbekannten unter anderem diverse Kupferkabel und flüchteten unerkannt.

Auf welchen Wert sich der Schaden beläuft ist noch unklar.

Hinweise zu dem Vorfall werden unter der Tel. 0800/2361 111 entgegengenommen.

