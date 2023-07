Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Fahren ohne Fahrerlaubnis

Rodalben (ots)

Im Rahmen einer Verkehrskontrolle am 08.07.2023 um 14:20 Uhr auf der L497 in Rodalben wurde bei dem Fahrer eines VW T5 (zgM 3000kg) mit seinem Anhänger (zgM 3500kg) festgestellt, dass dieser nicht im Besitz der erforderlichen Fahrerlaubnis Klasse BE ist. Die Weiterfahrt wurde untersagt, ein Strafverfahren wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis eingeleitet. Zudem wurde gegen den Halter des Fahrzeugs eine Strafanzeige erfasst, da dieser die Fahrt duldete. |pips

