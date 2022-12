Polizei Steinfurt

POL-ST: Steinfurt-Bu., Einbruch in Einfamilienhaus

Steinfurt-Bu. (ots)

Zu einem Einbruchdiebstahl ist es am Dienstag (06.12.) in einem Einfamilienhaus an der Grabbestraße gekommen. Unbekannte Täter hebelten in der Zeit zwischen 15.30 Uhr und 20.30 Uhr eine Terrassentür auf. Anschließend durchsuchten sie das gesamte Wohnhaus. Dabei öffneten und durchwühlten sie mehrere Schränke, Kommoden und Schubladen. Aus einem Raum entwendeten die Täter diversen Schmuck. Der Schaden liegt ersten Ermittlungen zufolge im vierstelligen Eurobereich. Die Polizei hat die Ermittlungen zu diesem Einbruchdiebstahl aufgenommen und sucht Zeugen. Wer Hinweise geben kann, meldet sich bitte bei der Polizei in Steinfurt, Telefon 02551/15-4115.

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell