Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Gladbeck: Versammlungen weitgehend friedlich verlaufen

Recklinghausen (ots)

Drei Versammlungen fanden in der Gladbecker Innenstadt am 13.07.2024 zu den Themen "Politischer Islam", "Wir stellen uns vor unsere Gladbecker Mitbürger*innen- Bunt statt Braun-!! -Solidarisch mit unseren arabischen und muslimischen Mitbürger*innen- Gegen Hass und Hetze der Pax Europa-" und "Demokratie und Vielfalt in der Stadt" statt. Die Teilnehmendenzahlen beliefen sich auf jeweils unter 20 Personen. In der Spitzen fanden sich bis zu 150 Zuhörer an den Versammlungen zum Thema "Politischer Islam" ein. Dort wurden mehrere Anzeigen aufgenommen (6 x wegen wechselseitiger Beleidigungen, 2 x Volksverhetzung). Eine Anzeige wurde aufgenommen, weil ein kleiner Stein in Richtung der Versammlungsteilnehmer geworfen wurde. Verletzt wurde niemand. Gegen 17 h waren alle Versammlungen beendet.

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell