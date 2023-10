Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Vermeintlicher Diebstahl eines Ortsschildes

Greußen (ots)

Ein aufmerksamer Autofahrer beobachtete am Sonntagabend eine männliche Person am Ortseingang von Greußen, die sich an der augenscheinlich an der Beschilderung zu schaffen machte. Bei der Überprüfung des Mannes wurde festgestellt, dass dieser nicht die Bereicherungsabsicht des Ortseingangsschildes anstrebte, sondern lediglich aufgebrachte Aufkleber der Fangruppierung eines Fußballvereins entfernte.

