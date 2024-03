Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Weiterer Unfall mit Personenschaden

Weimar (ots)

Am späten Donnerstagabend befuhr ein 53jähriger mit seinem Skoda den Filzweidenweg in Fahrtrichtung Gaberndorf. Bei roter Lichtzeichenanlage an der Kreuzung zur B7 fuhr er in den Kreuzungsbereich ein und stieß hier mit einem 40jährigen VW-Fahrer zusammen, der bei grüner Ampel die B7 in Fahrtrichtung Erfurt befuhr. Durch den Zusammenstoß wurde der Skoda gegen die Lichtzeichenanlage geschleudert, welche dadurch beschädigt wurde. Der Unfallverursacher wurde leicht verletzt ins Klinikum Weimar gebracht. An beiden Fahrzeugen entstand wirtschaftlicher Totalschaden.

