Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Mehrere Gartenlauben in St. Gangloff aufgebrochen

Saale-Holzland-Kreis (ots)

In der Nacht vom 13. auf den 14.03.2024 wurden im Bereich - An der Tesse in St. Gangloff - sechs Gärten in der dortigen Gartenanlage angegriffen, wobei die Lauben jeweils aufgebrochen wurden. Nach aktuellem Stand wurden u. a. elektrische Kleingeräte und zwei Kraftfahrzeuge (Kawasaki 125er in grün/weiß & Honda 400 in rot) entwendet. Das hohe Spurenaufkommen wurde durch die speziell geschulten Ermittler der PI Saale-Holzland bedient.

Bürger, die im Tatzeitraum etwas Auffälliges bemerkt haben, sollen sich unter Angabe des Aktenzeichens ST/0068655/2024 bei der PI Saale-Holzland melden (Telefon: 036428 640).

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell