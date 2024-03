Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: "Umverpackt"

Saale-Holzland-Kreis (ots)

Eisenberg: Die Ware in einem Discounter in der Teichstraße sozusagen umverpackt hat am Mittwochnachmittag ein 35-Jähriger. Der Mann entnahm einen Hamburger aus der Auslage und in der Folge aus der Verpackung. Die leere Verpackung stellte er zurück, den Burger jedoch packte er in seine Jackentasche. Da dies einer Mitarbeiterin auffiel und es mit dem Bezahlwillen des Mannes nicht weit her war, muss er sich nunmehr wegen Ladendiebstahls strafrechtlich verantworten.

