LPI-J: Dieseldiebe unterwegs

Jena (ots) - Auf eine Betrugsmasche reingefallen ist eine 74-Jährige aus Jena. Während sie an ihrem PC gearbeitet hatte, öffnete sich ein Fenster mit einer Nachricht auf ihrem Bildschirm - angeblich von der Firma Microsoft. Sie wurde aufgefordert eine Telefonnummer, vom angeblichen Microsoft Support, zu kontaktieren. Dies tat die Frau und gab darüber hinaus sensible Daten, auch zu ihrem Onlinebanking, preis. Dies nutzten in der Folge die Betrüger, um mehrere ...

