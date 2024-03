Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: "Besuch" am Vormittag

Saale-Holzland-Kreis (ots)

Stadtroda: Besuch hatte Mittwochvormittag eine Familie aus Stadtroda. Das Problem daran, weder waren sie daheim, noch wussten sie davon. Zwischen 7 und ca. 11:30 Uhr verschafften sich der oder die Unbekannten widerrechtlich und gewaltsam Zutritt zu der Wohnung in der Straße des Friedens. Augenscheinlich zielgerichtet begaben sich der oder die Täter sodann in das Schlafzimmer und durchsuchten hier alle Schubladen und Schränke. Nach ersten Erkenntnissen eigneten sich die ungebetenen Gäste keine Gegenstände an. Was sie jedoch suchten und was die etwaigen Hintergründe der Tat sind, ist nunmehr Gegenstand der eingeleiteten Ermittlungen.

