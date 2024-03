LPI-J: Fischdiebstahl entpuppt sich als Futterquelle

Saale-Holzland-Kreis (ots) - In der Nacht vom 13. auf den 14.03.2024 wurden im Bereich - An der Tesse in St. Gangloff - sechs Gärten in der dortigen Gartenanlage angegriffen, wobei die Lauben jeweils aufgebrochen wurden. Nach aktuellem Stand wurden u. a. elektrische Kleingeräte und zwei Kraftfahrzeuge (Kawasaki 125er in grün/weiß & Honda 400 in rot) entwendet. Das hohe Spurenaufkommen wurde durch die speziell ...

mehr