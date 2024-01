Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Von der Fahrbahn abgekommen

Herschdorf (Ilm-Kreis) (ots)

In den frühen Stunden des heutigen Tages ereignete sich ein Verkehrsunfall auf der L1144. Ein 46-jähriger Fahrer eines Smart fuhr von Königsee in Richtung Herschdorf, kam in einer Linkskurve nach links von der Fahrbahn ab und kollidierte anschließend frontal mit einem Baum. Der Mann wurde durch den Verkehrsunfall verletzt und kam in ein Krankenhaus. Der Smart war nicht mehr fahrbereit und wurde abgeschleppt. (jd)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell