LPI-GTH: Berauscht

Arnstadt (ots) - In ein Einfamilienhaus in der Straße "Schönbrunn" drangen ein oder mehrere Unbekannte in der Zeit zwischen dem 18. Januar, 09.00 Uhr und heute, 07.40 Uhr ein. Anschließend wurden die Räumlichkeiten durchsucht und unter anderem Bargeld in Höhe eines vierstelligen Eurobetrages entwendet. Hinweise zu Täter oder Tatgeschehen nimmt die Polizei Ilmenau unter 03677-601124 (Bezugsnummer: 0021020/2024) ...

