LPI-GTH: Leicht verletzt

Eisenach (ots) - Einen Sachschaden in geschätzter Höhe von 15.000 Euro verursachte gestern Abend ein 43-jähriger Fahrer eines Seat in der Weimarischen Straße. Der Mann fuhr in Richtung Altstadtstraße und stieß mit einem am Fahrbahnrand geparktem Pkw zusammen. Dieser wiederrum wurde durch die Kollision auf ein davor befindliches Fahrzeug geschoben. Das Verursacherfahrzeug sowie ein weiterer Pkw waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Ob die ...

