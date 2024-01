LPI-GTH: In Garagen eingedrungen- Zeugensuche

Gerstungen (Wartburgkreis) (ots) - Ein oder mehrere Unbekannte versuchten in ein Feuerwehrgerätehaus in der Straße "Im Forst" einzudringen, was allerdings misslang. In der weiteren Folge gelangten der oder die Täter allerdings gewaltsam in das Innere eines Feuerwehrvereinsheimes und entwendeten Bargeld in Höhe eines unteren dreistelligen Eurobetrages. Die Tat wurde gestern Morgen, 06.55 Uhr bekannt. Hinweise zu Täter oder Tatgeschehen nimmt die Polizei Eisenach unter ...

