LPI-GTH: Berauscht

Friemar (Landkreis Gotha) (ots) - Ein 54-jähriger Fahrer eines VW Transporters befuhr heute Morgen die Schenkstraße von Friemar in Richtung Tröchtelborn, ein 35-jähriger Fahrer eines LKW fuhr in entgegengesetzte Richtung. In einer Rechtskurve verlor der 54-Jährige die Kontrolle über sein Fahrzeug, geriet auf die Gegenspur und kollidierte anschließend mit dem LKW. Der 54 Jahre alte Mann wurde bei dem Verkehrsunfall leicht verletzt. An den Fahrzeugen entstand ein ...

mehr