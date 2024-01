LPI-GTH: In Mehrfamilienhaus eingedrungen- Zeugensuche

Ilmenau (ots) - Ein oder mehrere Unbekannte begaben sich widerrechtlich in die Räumlichkeiten einer Ergotherapie in der Krankenhausstraße und entwendeten von dort Bargeld in Höhe eines unteren dreistelligen Eurobetrages. Die Tatzeit liegt zwischen gestern, 18.00 Uhr und heute, 07.40 Uhr. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei Ilmenau unter 03677-601124 (Bezugsnummer: 0019705/2024) in Verbindung zu setzen. (jd) ...

