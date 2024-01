LPI-GTH: Drogentest positiv

Ilmenau (ots) - Ein Schaden in Höhe von ungefähr 15.000 Euro entstand gestern in Stützerbach. Ein Abschleppfahrzeug hatte einen Pkw aufgeladen, welcher sich aus unbekannter Ursache von dem Abschlepper löste und rückwärts gegen eine Hausfassade rutschte. Personen verletzten sich nicht. (jd) Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Gotha Telefon: 03621-781503 E-Mail: presse.lpigth@polizei.thueringen.de ...

