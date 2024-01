Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Verkehrsunfallflucht- Zeugensuche

Treffurt (Wartburgkreis) (ots)

In der Zeit zwischen dem 22. Januar, 12.30 Uhr und dem 23. Januar, 07.00 Uhr parkte eine 47-Jährige ihren Renault Firmenwagen in der Hessischen Straße. Beim Zurückkehren zum Fahrzeug, befand sich an diesem ein Schaden, welcher augenscheinlich von einem Verkehrsunfall herrührte. Dieser wurde auf 5.000 Euro geschätzt. Zeugen, die Hinweise zum Unfallverursacher, dessen Aufenthaltsort oder dem Verursacherfahrzeug geben können, werden gebeten sich mit der Polizei Eisenach unter 03691-261124 (Bezugsnummer: 0021265/2024) in Verbindung zu setzen. (jd)

