POL-PDLD: A65/AS Rohrbach - Verlorene Aluleiter führt zum Verkehrsunfall

Im Zeitraum vom 25.11.2023 um 18:00 Uhr bis 27.11.2023 um 17:00 Uhr gelangten bislang unbekannte Täter in eine Lagerhalle im Gewerbegebiet in Herxheim und entwendeten dort Waren im Wert von mindestens 50.000 Euro. Zeugen, die im Tatzeitraum entsprechende Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Landau in Verbindung zu setzten.

