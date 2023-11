Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Diebstahl aus Pkw

Herxheim bei Landau (ots)

Im Zeitraum vom 26.11.18:00 Uhr bis zum 27.11. 20:15 Uhr zerschlugen bislang unbekannte Täter die seitliche Kofferraumscheibe eines in der Augustastraße in Herxheim geparkten Pkws und konnten sich so Zugang zum Fahrzeuginneren verschaffen. Entwendet wurde eine weiße Herrenjacke. Der Sachschaden beläuft sich auf ca 150,- Euro. Zeugen, die im Tatzeitraum entsprechende Beobachtungen gemacht haben und Hinweise zur Tat geben können, werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion Landau in Verbindung zu setzen.

