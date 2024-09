Polizeidirektion Flensburg

POL-FL: Sylt - Kinder in Wenningstedt und Tinnum aus einem Auto heraus angesprochen - Polizei gibt Tipps und Hinweise

Sylt (ots)

In den letzten Tagen wurden der Polizei auf Sylt zwei Fälle bekannt, bei denen männlichen Personen versucht haben, Kinder aus einem Auto heraus anzusprechen. In beiden Fällen reagierten die Kinder richtig und entzogen sich der Situation. Die Polizei nimmt die Hinweise ernst und arbeitet an der Aufklärung der beiden Sachverhalte.

Vor einigen Tagen sei zunächst ein Viertklässler auf seinem Schulweg in Tinnum von einem älteren Herrn mit Brille aus einem schwarzen Pkw heraus angesprochen worden. Der Mann habe vorgegeben, den Jungen im Auftrag der Eltern abholen zu wollen. Der Junge habe Verdacht geschöpft und sei weggelaufen.

Gestern (18.09.2024) wurden nach ersten Erkenntnissen zudem Kinder in Wenningstedt angesprochen. In diesem Fall wird die Person als männlich, ca. 30 Jahre alt und dunkel bekleidet beschrieben. Auch diese Person habe die Kinder aus einem schwarzen Pkw (Mercedes) heraus angesprochen und ihnen dabei Süßigkeiten angeboten. Die Kinder seien nicht darauf eingegangen und der Mann habe sich entfernt, bevor Zeugen auf die Situation aufmerksam wurden.

Uns ist bekannt, dass immer wieder vergleichbare Sachverhalte über die sozialen Medien verbreitet werden, ohne dass die Vorfälle polizeilich bestätigt sind. Wir empfehlen, sich vor dem Teilen solcher Beiträge den Wahrheitsgehalt des Sachverhaltes beispielsweise über die örtliche Polizeidienststelle bestätigen zu lassen. In den letzten Jahren ist in der Polizeidirektion Flensburg kein Fall bekannt, bei dem ein Kind Opfer einer vollendeten Straftat in einem solchen Sachverhalt geworden ist.

Wir möchten in diesem Zusammenhang folgende Verhaltenstipps geben:

- klären Sie Ihr Kind über mögliche Gefahren auf, ohne es zu verängstigen. Ein selbstbewusst auftretendes Kind, das sich traut, auch zu Erwachsenen "nein" zu sagen, wirkt auf potenzielle Täter abschreckend - wenn möglich sollten Kinder den Schulweg gemeinsam gehen - sollte es dennoch zu einer solchen Ansprache kommen, sollten Kinder sich von dem Fahrzeug fernhalten, laut auf sich aufmerksam machen, zu belebten Stellen laufen und um Hilfe bitten - sollten Kinder nicht von ihren Eltern abgeholt werden können, empfiehlt sich ein geheimes Kennwort zwischen Eltern und Kindern, mit dem sich die Person dem Kind gegenüber legitimieren muss - informieren Sie bei verdächtigen Beobachtungen die Polizei über den Polizeinotruf 110

