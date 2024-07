Freiwillige Feuerwehr Alpen

FW Alpen: Gemeldeter Lkw-Brand auf der Autobahn 57 in Alpen

Alpen (ots)

Einsatzstichwort: B3

Meldebild: LKW-Brand

Datum: 26.07.2024

Uhrzeit: 18:10 Uhr

Einsatzort: A57, Fahrtrichtung Krefeld

Eingesetzte Einheiten: Einheit Alpen, Einheit Veen

Für die Einheiten Alpen und Veen ertönten gegen 18:10 Uhr die Funkmeldeempfänger mit dem Einsatzstichwort "Brand 3 LKW-Brand auf der A57 in Fahrtrichtung Krefeld, Höhe Rastplatz Leucht". Vor Ort konnten die Einsatzkräfte schnell Entwarnung geben. Es kam zu einem Reifenplatzer und in Folge dessen wohl zu einen als brennend wirkenden Reifen. Die Einsatzstelle wurde abgesichert und der Defekt am Lkw mit einer Wärmebildkamera ohne Feststellung kontrolliert.

Somit war der Einsatz nach etwa 30 Minuten für die Wehrleute beendet.

Original-Content von: Freiwillige Feuerwehr Alpen, übermittelt durch news aktuell