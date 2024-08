Polizei Hagen

POL-HA: Junge schlägt mit Händen und Plastikdose auf Hund ein - Polizeibeamte retten verwahrlostes Tier aus Mehrfamilienhaus in Wehringhausen

Hagen-Wehringhausen (ots)

Polizeibeamte retteten am Samstagmittag (17.08.2024) einen Hund aus einem Mehrfamilienhaus in Wehringhausen, nachdem eine Passantin auf den verwahrlosten Zustand des Tieres aufmerksam geworden war. Die 21-jährige Hagenerin rief die Polizei gegen 11.30 Uhr zur Wehringhauser Straße. Sie sagte den Beamten, dass sie an der Ecke zur Schwanenstraße auf einen Jungen aufmerksam geworden war, der mehrfach mit einer Plastikdose und mit seinen Händen auf seinen Hund eingeschlagen hatte. Als sie den Minderjährigen auf dessen Verhalten ansprach, bot dieser ihr den Hund zum Kauf an. Die 21-Jährige beobachtete im weiteren Verlauf, in welches Haus der Junge mit dem Hund ging und gab auch diese Information an die Polizeibeamten weiter. Ermittlungen in diesem Haus führten die Beamten zu der Wohnung eines 35-jährigen Mannes. Dessen Sohn hatte den Hund auf dem Balkon einer weiteren Wohnung versteckt. Als auch die Beamten den verwahrlosten Zustand des Vierbeiners erkannten, entschieden sie sich dazu, ihn dem Tierheim zu übergeben. Darüber hinaus leiteten sie ein Ordnungswidirgkeitenverfahren wegen des Verstoßes gegen das Tierschutzgesetz gegen den 35-Jährigen ein. (sen)

