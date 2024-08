Polizei Hagen

POL-HA: Einbruch in Arztpraxis - Drei Tatverdächtige gestellt und Diensthund eingesetzt

Hagen-Hohenlimburg (ots)

Am Sonntag, 18.08.2024, meldete eine Zeugin gegen 23:00 Uhr der Polizei Taschenlampenlicht in einem angrenzenden Gebäude, in welchem sich eine Arztpraxis befand. Als ein Bewegungsmelder auslöste, sah sie Personen und erkannte einen Einbruch. Die Polizei umstellte das Objekt mit einer Vielzahl von Beamten. Als die zwei Täter durch ein Fenster fliehen wollten, bemerkten sie die Einsatzkräfte und zogen sich in das Gebäude zurück. Kurz darauf versuchten sie eine Flucht auf der anderen Seite der Arztpraxis. Hier konnten sie aufgrund der Umstellung direkt gestellt und festgenommen werden. In unmittelbarer Nähe bemerkten die Polizisten ein verdächtiges Auto. Dieses war offenbar zum Abtransport der Beute bereitgestellt worden. Ein Diensthund spürte den mutmaßlichen Fahrer nach einer kurzen Suche auf. Er war geflohen und hatte sich in einem Gebüsch versteckt. Er wurde ins Bein gebissen und in ein Krankenhaus gebracht. Die Beamten stellten Einbruchswerkzeug, darunter Handschuhe, Sturmhauben und ein Brecheisen sicher, nahmen alle Einbrecher vorläufig fest und übergaben die Anzeige an die Hagener Kripo. (hir)

