Polizei Hagen

POL-HA: Radfahrer stürzt mit mehr als 1,5 Promille und verletzt sich leicht

Hagen-Wehringhausen (ots)

Ein alkoholisierter Fahrradfahrer stürzte am frühen Sonntagmorgen (18.08.2024) in Wehringhausen und verletzte sich leicht. Der 34-jährige Mann aus Hagen befuhr mit seinem Mountainbike die Straße Am Waldhang. Auf der abschüssigen Straße verlor er die Kontrolle über sein Fahrrad und stürzte im Bereich der Kleingartenanlage Goldberg. Der Verletzte konnte einige Zeit später noch selbst den Notruf absetzen. Die unfallaufnehmenden Polizeibeamten stellten Alkoholgeruch bei dem 34-jährigen fest. Ein Atemalkoholtest zeigte einen Wert von mehr als 1,5 Promille an. Der Rettungsdienst brachte den Mann in ein Krankenhaus. Er musste zudem eine Blutprobe abgeben. Das Verkehrskommissariat übernimmt nun die weiteren Ermittlungen.(ko)

