Polizei Hagen

POL-HA: Einkäufe in Oege geraubt

Hagen-Hohenlimburg (ots)

Am späten Freitagabend (16.08.2024) kam es in Oege zu einem Raub von Einkäufen auf offener Straße. Die beiden männlichen Räuber konnten trotz der sofort eingeleiteten Fahndung mit einem PKW flüchten. Gegen 22:35 Uhr war der Geschädigte, ein 61-jähriger Hohenlimburger, zunächst aus dem Bus der Linie 521 an der Haltestelle Feldstraße gestiegen. Auf dem Gehweg zur Oststraße wurde er dann von zwei unbekannten Männern angesprochen und unvermittelt zu Boden gestoßen. Am Boden liegend riss ihm einer der Männer die mitgeführte Einkaufstasche von der Schulter und beide Täter flüchteten zu einem in der Nähe abgeparkten PKW, mit dem sie die Flucht fortsetzten. Die beiden Täter werden wie folgt beschrieben. Männlich, osteuropäisches Erscheinungsbild, ca. 180 - 185 cm groß, stämmige Figur, einer mit Halbglatze bei schwarzen Haaren und Vollbart. Beide Personen sollen dunkle Jeanshosen und ein helles T-Shirt getragen haben. Zu dem PKW gibt es keine genaueren Angaben. Die Tatbeute hatte einen Wert von ca. 20EUR. Die Polizei bittet Zeugen, die sachdienliche Beobachtungen gemacht haben, sich unter der Rufnummer 02331-9862066 zu melden. (tx)

