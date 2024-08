Polizei Hagen

POL-HA: Radfahrer bei Alleinunfall schwer verletzt - Verdacht auf Alkoholkonsum

Hagen-Mittelstadt (ots)

Am Freitagmorgen, 16.08.2024, fuhr ein 42-jähriger Radfahrer gegen 03:40 Uhr die Rembergstraße hinab. Dabei verlor er die Kontrolle über sein Rad, kam von der Fahrbahn ab und prallte ohne Schutzhelm gegen ein am Straßenrand geparktes Auto. Der mutmaßlich alkoholisierte Hagener wurde durch den Unfall so schwer verletzt, dass zunächst Lebensgefahr angenommen wurde und er in ein Bochumer Krankenhaus gebracht werden musste. Ein Unfallaufnahmeteam der Polizei Essen wurde angefordert. Der Fall wurde dem Hagener Verkehrskommissariat übergeben. (hir)

