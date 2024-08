Polizei Hagen

POL-HA: Frau stirbt in Hagen-Haspe - 23-Jährige wird zwischen Auto und Laterne eingeklemmt

Hagen-Haspe (ots)

Am Freitag, 16.08.2024, fuhr eine 18-Jährige gegen 01:00 Uhr in ihrem PKW mit zwei Insassen (beide 23) eine Steigung an der Stolzestraße hinauf. Dabei versagte der Motor, sodass die Frauen sich entschlossen, auszusteigen und das Fahrzeug bergauf anzuschieben. Der Wagen rollte zurück und klemmte eine der 23-jährigen Frauen zwischen einer Laterne und dem Fahrzeug ein. Trotz Reanimationsversuchen durch Rettungskräfte verstarb sie wenig später in einem Krankenhaus. Für die Unfallaufnahme wurde ein Spezialteam der Polizei Essen angefordert. Das Hagener Verkehrskommissariat hat die Ermittlungen zum genauen Unfallgeschehen aufgenommen. (hir)

