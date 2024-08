Polizei Hagen

POL-HA: 21-Jähriger stiehlt Parfüm im Wert von fast tausend Euro

Hagen-Mittelstadt (ots)

Eine Parfümerie in der Hagener Innenstadt war am Mittwoch, 14.08.2024, Ziel eines jungen Ladendiebes. Gegen 12:30 Uhr entfernte er zunächst die Diebstahlsicherungen mehrerer hochwertiger Parfümflakons. Zwei steckte er in eine Papiertüte und eines verstaute er in seiner Hosentasche. Ein Detektiv beobachtete das Geschehen und verständigte die Polizei. Die Beamten ertappten ihn auf frischer Tat, als er die Sicherungen an zwei weiteren Verpackungen entfernte. Der Gesamtwert belief sich auf fast eintausend Euro. Der Dieb stand unter Drogeneinfluss und fiel bereits in ganz NRW wegen Diebstählen von Parfüms und Kleidung auf. Die Polizisten konnten seine Identität mit polizeilichen Informationssystemen zweifelsfrei bestätigen. Anschließend nahmen sie den Mann vorläufig fest und legten eine Anzeige vor. (hir)

