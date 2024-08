Polizei Hagen

POL-HA: Seniorentag der Polizei Hagen: Prävention und Sicherheit im Straßenverkehr für ältere Menschen

Hagen (ots)

Am Montag, dem 19. August 2024, findet ein Seniorentag der Polizei Hagen statt. Von 11.00 bis 15.00 Uhr sind alle Interessierten herzlich eingeladen, an der Jugendverkehrsschule am Ischelandteich (Am Sportpark 60, 58097 Hagen) teilzunehmen. Die Veranstaltung wird in Kooperation mit der Hagener Verkehrswacht durchgeführt und bietet eine Vielzahl an Stationen, die speziell auf die Bedürfnisse und Sicherheitsanforderungen von Seniorinnen und Senioren im Straßenverkehr zugeschnitten sind.

Unsere Gesellschaft wird älter und bleibt länger aktiv im Straßenverkehr, sei es zu Fuß, mit dem Fahrrad oder im Auto. Um sicherzustellen, dass Seniorinnen und Senioren auch weiterhin sicher unterwegs sind, organisiert die Polizei Hagen in diesem Sommer erstmals diese Präventionsveranstaltung für alle ab 60 Jahren. Die verschiedenen Themenbereiche sollen dabei helfen, die typischen Gefahren im Straßenverkehr besser zu erkennen und die Sicherheit zu erhöhen.

Eine der Stationen wird sich mit dem toten Winkel beschäftigen. Hier wird ein Lkw der Hagener Entsorgungsbetriebe (HEB) auf der Busspur vor der Jugendverkehrsschule abgestellt, und eine spezielle Folie auf dem Boden zeigt eindrucksvoll die Gefahren, die Radfahrerinnen und Radfahrer sowie Fußgängerinnen und Fußgänger in diesem Bereich erwarten. Zusätzlich haben die Teilnehmenden die Möglichkeit, an einem Rollator-Parcours teilzunehmen, bei dem sie mit ihrem eigenen Rollator die richtige Handhabung auf verschiedenen Untergründen üben können. Ebenso gibt es einen Pedelec-Parcours, bei dem die Teilnehmenden mit ihrem eigenen Pedelec verschiedene Verkehrssituationen sicher trainieren können.

Vor einem Bildschirm können die Teilnehmenden außerdem eine Fahrt mit einem Pedelec simulieren und sich auf unterschiedliche Verkehrslagen einstellen. Zudem wird die richtige Kleidung für die dunkle Jahreszeit thematisiert, um die Sichtbarkeit im Straßenverkehr zu erhöhen. Überdies gibt es einen Informationsstand der Kriminalpolizei, an dem Tipps zur Vermeidung von Handtaschendiebstählen, zum Einbruchsschutz und weiteren Sicherheitsthemen gegeben werden. Ein Infostand der Hagener Verkehrswacht bietet zusätzliche Informationen rund um das Thema Verkehrssicherheit.

Die Teilnahme an der Veranstaltung ist kostenlos. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Für den Pedelec- und den Rollator-Parcours ist es notwendig, dass die Teilnehmenden ihre eigenen Materialien wie Fahrrad, Helm und Rollator mitbringen.

Wir freuen uns auf Ihre Teilnahme, um gemeinsam mit Ihnen für mehr Sicherheit im Straßenverkehr zu sorgen. (sch)

