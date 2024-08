Polizei Hagen

POL-HA: Mann mit zweieinhalb Promille wird Opfer einer gefährlichen Körperverletzung

Hagen-Mittelstadt (ots)

Am Dienstag, 13.08.2024, rückte eine Streifenwagenbesatzung gegen 12:15 Uhr in die Grünstraße aus. Dort randalierte ein Patient in der Notaufnahme. Die Beamten trafen auf einen 47-Jährigen, der mit über 2,5 Promille stark betrunken war. Er war blutverschmiert und wies mehrere Knochenbrüche und eine Schnittverletzung im Gesicht auf. Er berichtete den Beamten, dass er am Berliner Platz von einem Mann mit langen Haaren attackiert worden sei. Vermutlich habe dieser dazu eine Glasflasche benutzt. Die Kriminalpolizei fragt nun: Gibt es Zeugen des Vorfalls? Hinweise werden unter 02331 986 2066 entgegengenommen. (hir)

