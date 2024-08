Polizei Hagen

POL-HA: Verkehrskontrolle am Ischelandteich: Polizei erwischt Raser und stellt ungesicherte Kinder fest

Hagen-Altenhagen (ots)

Am Montagvormittag (12.08.2024) wurden durch Beamte des Verkehrsdienstes der Hagener Polizei Geschwindigkeitsmessungen per Lasermessgerät in der Straße "Am Sportpark" im Bereich des Spielplatzes unterhalb des Ischelandteichs durchgeführt. Während der zweistündigen Geschwindigkeitsüberwachung fuhren in der dortigen 30er-Zone neun Fahrzeuge zu schnell, darunter zwei Pizzaboten mit 50 und 53 km/h. Zudem stellten die Beamten fest, dass in mehreren Fahrzeugen Kinder völlig ungesichert befördert wurden. Ein 35-jähriger Familienvater beförderte auf dem Weg ins Freibad vier seiner Kinder im Alter zwischen 3 und 11 Jahren in seinem Auto. Kein Kind war angeschnallt. Da der Vater keine Kindersitze bzw. Sitzerhöhungen mitführte, musste die Familie ihren Weg in das nahegelegene Freibad zu Fuß fortsetzen. Den Vater erwartet ein empfindliches Bußgeld und ein Punkt in der "Verkehrssünderdatei". Die Polizei Hagen weist an dieser Stelle noch einmal eindringlich darauf hin, dass Kinder, die unter 12 Jahren alt oder kleiner als 150 cm sind, nur in einem passenden Kindersitz im Fahrzeug befördert werden dürfen. Nur so können schwerwiegende Folgen nach Verkehrsunfällen verhindert werden.(sch)

