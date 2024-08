Polizei Hagen

POL-HA: Kind läuft auf die Straße - Mutter stürzt nach Kontakt mit PKW auf die Fahrbahn

Hagen-Altenhagen (ots)

Am Montag, 12.08.2024, fuhr ein 18-Jähriger in seinem VW die Alleestraße entlang, von welcher er gegen 20:50 Uhr in die Pettenkoferstraße einbog. Hier rannte plötzlich ein Kind auf die Fahrbahn. Der 18-Jährige leitete eine Gefahrenbremsung ein. Zur selben Zeit versuchte die Mutter des Kindes (24) jenes einzuholen und ergriff es. Dabei kam es zu einer Berührung mit dem Auto. Die 24-Jährige stützte, verletzte sich leicht und wurde in ein Krankenhaus gebracht. Die Polizisten nahmen eine Unfallanzeige auf. Das Verkehrskommissariat ermittelt jetzt, wie es zu dem Unfall kommen konnte. Das Kind blieb unverletzt. (hir)

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell