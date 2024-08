Polizei Hagen

POL-HA: Einbrüche in Grundschule und Kindergarten - Täter essen Süßigkeiten

Hagen (ots)

Zwischen Freitag und Montag, 12.08.2024, kam es zugleich zwei Einbrüchen. Betroffen war die Grundschule in der Büddingstraße. Hier brachen die Täter mehrere Türen auf und durchwühlten die Klassenzimmer. Die Täter entkamen mit mindestens einer Geldkassette, in der sich Münzen befanden. Ebenfalls eingebrochen wurde in eine Kindertagesstätte in der Bergstraße, in welche sich die Einbrecher offenbar Zugang über eine Feuerleiter verschafften. In den Räumen verstellten sie Spielzeug und bedienten sich sogar an bereitgestellten Süßigkeiten des Personals. Die Kripo sicherte an beiden Tatorten Spuren und nahm die Ermittlungen auf. (hir)

