Polizei Hagen

POL-HA: Fahren ohne Fahrerlaubnis unter Drogeneinfluss - 20-Jähriger versucht mit falschen Personalien zu täuschen

Hagen-Mittelstadt (ots)

Am Dienstag, 13.08.2024, bemerkte eine Streifenwagenbesatzung im Rahmen der nächtlichen Streife gegen 00:45 Uhr, wie ein Mercedes an der Düppenbeckerstraße parkte. Ein 20-Jähriger stieg aus, den die Polizisten kontrollierten. Er führte keine Ausweis- oder Fahrzeugdokumente mit sich. Zunächst versuchte er die Beamten mit den Personalien seines Bruders zu täuschen. Der Grund dafür stand schnell fest: Der 20-Jährige war nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis. Diese wurde ihm vor einigen Monaten entzogen. Auch ein Drogentest schlug positiv an. Die Polizisten nahmen den Heranwachsenden mit auf die Wache, ließen ihm dort nach einer Personalienfeststellung eine Blutprobe entnehmen und legten eine Anzeige vor. (hir)

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell