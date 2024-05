Cloppenburg/Vechta (ots) - Am Mittwoch, 29. Mai 2024, gegen 20.30 Uhr, kam es auf der B213 zu einem schweren Verkehrsunfall, infolge dessen eine Frau am späten Abend in einem Krankenhaus verstorben ist. Zum gegenwärtigen Zeitpunkt ist bekannt, dass eine 42-jährige Autofahrerin aus Gescher (NRW) auf der B213 in Richtung Lastrup fuhr. Hier kam sie auf gerader Strecke aus bislang ungeklärter Ursache auf die Gegenfahrbahn ...

