Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Bereich Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Cloppenburg - Sachbeschädigung

Zwischen Freitag, 24. Mai 2024, 17.00 Uhr und Mittwoch, 29. Mai 2024, 6.39 Uhr, schlug eine bislang unbekannte Person die Seitenscheibe auf der Fahrerseite eines Toyota Aygo ein. Das Fahrzeug stand auf einem Parkplatz am Bahnhof. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Cloppenburg unter 04471 18600 entgegen.

Cloppenburg - Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person

Am Mittwoch, 29. Mai 2024, 7.50 Uhr, fuhr ein 19-jähriger Autofahrer aus Cloppenburg auf der Straße Hemmelsbühren in Fahrtrichtung Schule. An der Einmündung zur Leharstraße kollidierte er mit einem von links kommenden, 24-jährigen Fahrradfahrer aus Cloppenburg. Der Fahrradfahrer wurde bei dem Unfall leicht verletzt.

Essen (Oldenburg) - Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person

Am Mittwoch, 29. Mai 2024, gegen 16.30 Uhr, befuhr ein 61-jähriger Autofahrer die Hasestraße in Richtung Peterstraße, als eine 59-jährige Autofahrerin aus einer Parkbucht in den fließenden Verkehr einfuhr und dabei mit dem entgegenkommenden Autofahrer zusammenstieß. Eine Insassin des 61-jährigen Autofahrers wurde leicht verletzt und in ein Krankenhaus gebracht.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell